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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية لمجابهة كورونا في اليمن

ضمن جهود تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية لمجابهة كورونا في اليمن
سبق

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
03:06 PM

"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات طبية لمجابهة كورونا في اليمن

ضمن جهود تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في عدن شحنة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي ورفد قطاع الإمداد الدوائي بالوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكذلك تقديم شحنات المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لجميع المحافظات اليمنية.

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