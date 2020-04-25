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4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة مثارة

تستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ11 من مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقورة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة نجران استمرار حالة أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقورة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة نجران استمرار حالة أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:23 AM

4 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة مثارة

تستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ11 من مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد عوالق ترابية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر لمنطقة المدينة المنورة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقورة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ 12.00 ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة نجران استمرار حالة أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.

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