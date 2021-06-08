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"دون محرم".. مصر تنفي "شائعة" تمسّ النساء

حول إصدار تعليمات للفنادق والمنشآت السياحية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، إصدار تعليمات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو العربيات من دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 40 عامًا، بالإقامة دون محرم.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد جاء ذلك ردًّا على ما جاء بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري تَطَلّب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عامًا) بالإقامة بها دون "محرم".

وأكد المصدر الأمني، الثلاثاء، عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

يذكر أن الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، نظرت السبت الماضي، دعوى قضائية تُطالب بإلغاء ما وصفته بالقرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وجاء في الدعوى أنه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات، نصه: "يرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

ووصفت الدعوى ذلك، بأنه جريمة، ويخالف النهج العام للدولة، وطالبت المحكمة بإلزام مجلس الوزراء المصري بإلغاء هذا القرار المزعوم والذي نفته وزارة الداخلية.

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"دون محرم".. مصر تنفي "شائعة" تمسّ النساء
سبق

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، إصدار تعليمات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو العربيات من دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 40 عامًا، بالإقامة دون محرم.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد جاء ذلك ردًّا على ما جاء بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري تَطَلّب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عامًا) بالإقامة بها دون "محرم".

وأكد المصدر الأمني، الثلاثاء، عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

يذكر أن الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، نظرت السبت الماضي، دعوى قضائية تُطالب بإلغاء ما وصفته بالقرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وجاء في الدعوى أنه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات، نصه: "يرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

ووصفت الدعوى ذلك، بأنه جريمة، ويخالف النهج العام للدولة، وطالبت المحكمة بإلزام مجلس الوزراء المصري بإلغاء هذا القرار المزعوم والذي نفته وزارة الداخلية.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
08:53 AM

"دون محرم".. مصر تنفي "شائعة" تمسّ النساء

حول إصدار تعليمات للفنادق والمنشآت السياحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، إصدار تعليمات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو العربيات من دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 40 عامًا، بالإقامة دون محرم.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد جاء ذلك ردًّا على ما جاء بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري تَطَلّب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عامًا) بالإقامة بها دون "محرم".

وأكد المصدر الأمني، الثلاثاء، عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

يذكر أن الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، نظرت السبت الماضي، دعوى قضائية تُطالب بإلغاء ما وصفته بالقرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وجاء في الدعوى أنه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات، نصه: "يرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

ووصفت الدعوى ذلك، بأنه جريمة، ويخالف النهج العام للدولة، وطالبت المحكمة بإلزام مجلس الوزراء المصري بإلغاء هذا القرار المزعوم والذي نفته وزارة الداخلية.

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