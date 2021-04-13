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متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد

أكدت أنها ستحدد ما هو أفضل لمصلحة الطلاب والطالبات

كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أنه في حال وجود أي مشاكل تقنية أو أعطال قد تواجه الطلاب والطالبات في الاختبارات عن بعد فإن لجانًا مخصصة لمتابعة سير الاختبارات وجميع ما يتعلق بها في كافة إدارات التعليم بالسعودية، وذلك على مستوى الإدارة والمكتب والمدرسة، ستدرس حالة الطلاب، وتحديد ما هو أفضل لمصلحة الطالب.

وأشارت في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن ذلك يأتي عطفًا على ما لدى تلك اللجان من خبرة عالية في التعامل مع سير الاختبارات عن بعد طوال الفترة الماضية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اختبارات الفصل الثاني عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل.

وأكدت "الشهري" أنه سيخصص ما تبقى من هذا الأسبوع للمراجعة والمتابعة لجميع المناهج، واستكمال عمليات القياس والتقويم كافة عن بعد، وتقديم الدعم للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي، الذي يبدأ من الـ10:30 صباحًا إلى الـ2:30 ظهرًا.

وستبدأ اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل، السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ12.30 – الـ2.30 ظهرًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات في منصة "مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد
سبق

كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أنه في حال وجود أي مشاكل تقنية أو أعطال قد تواجه الطلاب والطالبات في الاختبارات عن بعد فإن لجانًا مخصصة لمتابعة سير الاختبارات وجميع ما يتعلق بها في كافة إدارات التعليم بالسعودية، وذلك على مستوى الإدارة والمكتب والمدرسة، ستدرس حالة الطلاب، وتحديد ما هو أفضل لمصلحة الطالب.

وأشارت في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن ذلك يأتي عطفًا على ما لدى تلك اللجان من خبرة عالية في التعامل مع سير الاختبارات عن بعد طوال الفترة الماضية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اختبارات الفصل الثاني عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل.

وأكدت "الشهري" أنه سيخصص ما تبقى من هذا الأسبوع للمراجعة والمتابعة لجميع المناهج، واستكمال عمليات القياس والتقويم كافة عن بعد، وتقديم الدعم للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي، الذي يبدأ من الـ10:30 صباحًا إلى الـ2:30 ظهرًا.

وستبدأ اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل، السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ12.30 – الـ2.30 ظهرًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات في منصة "مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:13 PM

متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد

أكدت أنها ستحدد ما هو أفضل لمصلحة الطلاب والطالبات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أنه في حال وجود أي مشاكل تقنية أو أعطال قد تواجه الطلاب والطالبات في الاختبارات عن بعد فإن لجانًا مخصصة لمتابعة سير الاختبارات وجميع ما يتعلق بها في كافة إدارات التعليم بالسعودية، وذلك على مستوى الإدارة والمكتب والمدرسة، ستدرس حالة الطلاب، وتحديد ما هو أفضل لمصلحة الطالب.

وأشارت في حديث لقناة "الإخبارية" إلى أن ذلك يأتي عطفًا على ما لدى تلك اللجان من خبرة عالية في التعامل مع سير الاختبارات عن بعد طوال الفترة الماضية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اختبارات الفصل الثاني عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل.

وأكدت "الشهري" أنه سيخصص ما تبقى من هذا الأسبوع للمراجعة والمتابعة لجميع المناهج، واستكمال عمليات القياس والتقويم كافة عن بعد، وتقديم الدعم للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي، الذي يبدأ من الـ10:30 صباحًا إلى الـ2:30 ظهرًا.

وستبدأ اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل، السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ12.30 – الـ2.30 ظهرًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات في منصة "مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

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