لليوم الثاني.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من محافظ بلقرن

بوجود القيادات الأمنية في المحافظة

شهدت شوارع محافظة بلقرن التزاماً من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشاراً مكثفاً للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة.

كما تفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

