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الجمارك تطيح بمنتحل شخصية مسؤول أوهم مواطنين بتوظيفهم بمقابل

نوهت بأن التقديم على الوظائف يتم عن طريق القنوات الرسمية للهيئة

أطاحت الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الأمن العام بمنتحل شخصية "مسؤول بالموارد البشرية" في الجمارك بعد توفر معلومات لديها عمد إلى إيهام مواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الجمارك عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه توفرت معلومات لدى الهيئة العامة للجمارك عن منتحل شخصية مسؤول بالموارد البشرية في ‎الجمارك السعودية وإيهامه لمواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي، مؤكدة أنه تمت الإطاحة به بالتنسيق مع الأمن العام وإحالته للجهة المختصة.

ونوهت الجمارك بأن التقديم على الوظائف لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمارك تطيح بمنتحل شخصية مسؤول أوهم مواطنين بتوظيفهم بمقابل
سبق

أطاحت الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الأمن العام بمنتحل شخصية "مسؤول بالموارد البشرية" في الجمارك بعد توفر معلومات لديها عمد إلى إيهام مواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الجمارك عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه توفرت معلومات لدى الهيئة العامة للجمارك عن منتحل شخصية مسؤول بالموارد البشرية في ‎الجمارك السعودية وإيهامه لمواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي، مؤكدة أنه تمت الإطاحة به بالتنسيق مع الأمن العام وإحالته للجهة المختصة.

ونوهت الجمارك بأن التقديم على الوظائف لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:58 PM

الجمارك تطيح بمنتحل شخصية مسؤول أوهم مواطنين بتوظيفهم بمقابل

نوهت بأن التقديم على الوظائف يتم عن طريق القنوات الرسمية للهيئة

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
0
2,788

أطاحت الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الأمن العام بمنتحل شخصية "مسؤول بالموارد البشرية" في الجمارك بعد توفر معلومات لديها عمد إلى إيهام مواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الجمارك عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه توفرت معلومات لدى الهيئة العامة للجمارك عن منتحل شخصية مسؤول بالموارد البشرية في ‎الجمارك السعودية وإيهامه لمواطنين بتوظيفهم بمقابل مادي، مؤكدة أنه تمت الإطاحة به بالتنسيق مع الأمن العام وإحالته للجهة المختصة.

ونوهت الجمارك بأن التقديم على الوظائف لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية.

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