تنبيه ماطر يبشّر بهطولات في 9 محافظات بمكة المكرّمة

مصحوبة برياح وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة والكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.