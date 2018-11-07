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مدير تعليم الأفلاج يستعرض مع "بهاء" برامج التوعية عن التدخين

تهدف إلى تحذير طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الآفة

استعرض مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة مع جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج؛ برامج التوعية التي قامت وتقوم بها الجمعية، تحذير طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من آفة التدخين.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التعليم بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيسَ مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "بهاء" رشود الرشود، والمدير التنفيذي للجمعية حمد آل هديب، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة للجمعية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الدراسة ملخص نتائج الدراسة التي نفذتها الجمعية لمعرفة نسبة انتشار التدخين بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمحافظة، والأهداف التي تؤدي لممارسة هذه الآفة الخطيرة، وكشف الدور الذي تقوم به الجمعية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة بطرق العلاج الحديثة.

وفي ختام اللقاء ثمّن مدير تعليم الأفلاج لجمعية بهاء ما قامت وتقوم به من جهود بتنفيذها العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية بمدارس المحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تعاون تعليم الأفلاج مع "بهاء" في استمرار تنفيذ برامجها التوعوية في التحذير ومكافحة آفة التدخين وإقامة المعارض التثقيفية بالمدارس.

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مدير تعليم الأفلاج يستعرض مع "بهاء" برامج التوعية عن التدخين
سبق

استعرض مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة مع جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج؛ برامج التوعية التي قامت وتقوم بها الجمعية، تحذير طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من آفة التدخين.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التعليم بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيسَ مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "بهاء" رشود الرشود، والمدير التنفيذي للجمعية حمد آل هديب، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة للجمعية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الدراسة ملخص نتائج الدراسة التي نفذتها الجمعية لمعرفة نسبة انتشار التدخين بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمحافظة، والأهداف التي تؤدي لممارسة هذه الآفة الخطيرة، وكشف الدور الذي تقوم به الجمعية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة بطرق العلاج الحديثة.

وفي ختام اللقاء ثمّن مدير تعليم الأفلاج لجمعية بهاء ما قامت وتقوم به من جهود بتنفيذها العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية بمدارس المحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تعاون تعليم الأفلاج مع "بهاء" في استمرار تنفيذ برامجها التوعوية في التحذير ومكافحة آفة التدخين وإقامة المعارض التثقيفية بالمدارس.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:01 PM

مدير تعليم الأفلاج يستعرض مع "بهاء" برامج التوعية عن التدخين

تهدف إلى تحذير طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الآفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استعرض مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة مع جمعية بهاء لمكافحة التدخين بالأفلاج؛ برامج التوعية التي قامت وتقوم بها الجمعية، تحذير طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من آفة التدخين.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التعليم بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيسَ مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "بهاء" رشود الرشود، والمدير التنفيذي للجمعية حمد آل هديب، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة للجمعية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الدراسة ملخص نتائج الدراسة التي نفذتها الجمعية لمعرفة نسبة انتشار التدخين بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمحافظة، والأهداف التي تؤدي لممارسة هذه الآفة الخطيرة، وكشف الدور الذي تقوم به الجمعية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة بطرق العلاج الحديثة.

وفي ختام اللقاء ثمّن مدير تعليم الأفلاج لجمعية بهاء ما قامت وتقوم به من جهود بتنفيذها العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية بمدارس المحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تعاون تعليم الأفلاج مع "بهاء" في استمرار تنفيذ برامجها التوعوية في التحذير ومكافحة آفة التدخين وإقامة المعارض التثقيفية بالمدارس.

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