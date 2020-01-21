شكوى حبيسة .. آباء بالليث يناشدون سفلتة طريق أبنائهم المؤدي إلى مدارسهم: 1 كم!

لا تعبره إلا سيارات الدفع الرباعي ويوقفونها عن بُعد .. و"اليزيدي": الحل لدى "البلدية"

ناشد عددٌ من أولياء الأمور في مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد -شرقي محافظة الليث؛ بلدية غميقة، بسفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الذي لا يتجاوز (1 كم).

وأشار الأهالي، في شكواهم، إلى أن الطريق البالغ طوله (1 كم)، الذي يربط مجمع مدارس تيثان بمركز بني يزيد "بنين وبنات" بالطريق العام للمركز يفتقر للسفلتة، ولا يعبره سوى السيارات ذات الدفع الرباعي، في إشارة إلى أن منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم على بُعد (1 كم) عن مدارسهم.

وقال شيخ قبيلة بني يزيد، سعد بن بسان اليزيدي؛ إنه تقدّم مرات عدّة إلى مسؤولي بلدية غميقة من أجل سفلتة الطريق، غير أن شكواه لا تزال حبيسة الأدراج دون أن تشرع البلدية في السفلتة وفتح الطريق أمام العابرين من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات ومواطنين على مرّ السنوات الماضية.

ولفت "اليزيدي"؛ إلى أن مجمع مدارس تيثان بجميع مراحلها التعليمية "بنين وبنات" يحتضن أكثر من 200 طالب وطالبة ينشدون السفلتة وفتح الطريق المؤدي إلى تلك المدارس.

وطالب "اليزيدي"؛ المسؤولين في بلدية غميقة، بضرورة سفلتة الطريق البالغ طوله (1 كم) على وجه السرعة؛ كي يتمكّن الأهالي ومنسوبو المدارس من الوصول إلى مدارسهم دون عناء ومشقة.