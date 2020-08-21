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"العدل" تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات

في إطار تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول لكفاءة الإنفاق التشغيلي

طبقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونياً، الذي دشن أواخر شهر ذي القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

وجاء النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وأصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل.

ويستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات
سبق

طبقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونياً، الذي دشن أواخر شهر ذي القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

وجاء النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وأصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل.

ويستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
02:22 PM

"العدل" تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات

في إطار تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول لكفاءة الإنفاق التشغيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طبقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونياً، الذي دشن أواخر شهر ذي القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

وجاء النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وأصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل.

ويستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

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