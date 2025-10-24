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إعلان الأخبار الجيدة .. "بلومبيرغ": مصادر تكشف موعد إطلاق اكتتاب "أرامكو"

قالت: تعتزم المُضي عبر الاعتماد أكثر على الطلب من السعودية والشرق الأوسط

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، تخطط لاستكمال طرحها الأولي خلال العام الحالي، والاعتماد على المستثمرين المحليين.

ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في حديثها لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إلى أن "أرامكو" تدرس إعلان خطة الإدراج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت "بلومبيرغ" أن "أرامكو" تعتزم المضي قدماً في خطط الإدراج من خلال الاعتماد أكثر على الطلب من السعودية وأجزاءٍ أخرى من الشرق الأوسط، حيث تمّت دعوة بعض الصناديق المحلية لحضور اجتماع في مقر "أرامكو" في الظهران يوم الأربعاء لمناقشة الاكتتاب العام.

وقالت "بلومبيرغ" إن الإعلان الوشيك قد يعطي السعودية عديداً من الأخبار الجيدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مؤتمرها السنوي لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض يوم 29 أكتوبر.

ومن المقرر أن يجتذب المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام والمعروف باسم "دافوس في الصحراء"، بعض كبار الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين من المؤسسات الاستثمارية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أكّدت مسبقاً عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق»، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

بلومبيرغ أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان الأخبار الجيدة .. "بلومبيرغ": مصادر تكشف موعد إطلاق اكتتاب "أرامكو"
سبق

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، تخطط لاستكمال طرحها الأولي خلال العام الحالي، والاعتماد على المستثمرين المحليين.

ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في حديثها لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إلى أن "أرامكو" تدرس إعلان خطة الإدراج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت "بلومبيرغ" أن "أرامكو" تعتزم المضي قدماً في خطط الإدراج من خلال الاعتماد أكثر على الطلب من السعودية وأجزاءٍ أخرى من الشرق الأوسط، حيث تمّت دعوة بعض الصناديق المحلية لحضور اجتماع في مقر "أرامكو" في الظهران يوم الأربعاء لمناقشة الاكتتاب العام.

وقالت "بلومبيرغ" إن الإعلان الوشيك قد يعطي السعودية عديداً من الأخبار الجيدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مؤتمرها السنوي لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض يوم 29 أكتوبر.

ومن المقرر أن يجتذب المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام والمعروف باسم "دافوس في الصحراء"، بعض كبار الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين من المؤسسات الاستثمارية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أكّدت مسبقاً عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق»، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:40 PM

إعلان الأخبار الجيدة .. "بلومبيرغ": مصادر تكشف موعد إطلاق اكتتاب "أرامكو"

قالت: تعتزم المُضي عبر الاعتماد أكثر على الطلب من السعودية والشرق الأوسط

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محمد البقمي - الرياض
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30,460

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، تخطط لاستكمال طرحها الأولي خلال العام الحالي، والاعتماد على المستثمرين المحليين.

ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في حديثها لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إلى أن "أرامكو" تدرس إعلان خطة الإدراج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت "بلومبيرغ" أن "أرامكو" تعتزم المضي قدماً في خطط الإدراج من خلال الاعتماد أكثر على الطلب من السعودية وأجزاءٍ أخرى من الشرق الأوسط، حيث تمّت دعوة بعض الصناديق المحلية لحضور اجتماع في مقر "أرامكو" في الظهران يوم الأربعاء لمناقشة الاكتتاب العام.

وقالت "بلومبيرغ" إن الإعلان الوشيك قد يعطي السعودية عديداً من الأخبار الجيدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مؤتمرها السنوي لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض يوم 29 أكتوبر.

ومن المقرر أن يجتذب المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام والمعروف باسم "دافوس في الصحراء"، بعض كبار الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين من المؤسسات الاستثمارية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أكّدت مسبقاً عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق»، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

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