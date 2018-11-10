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جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجل

بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.

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جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجل
سبق

بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:13 PM

جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجل

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مهنا التميمي - الجوف
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بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.

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