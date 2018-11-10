بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.
جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجل
بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.
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جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجلمهنا التميمي سبق 2018-11-10
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:13 PM
جامعة الجوف تعلق الدراسة للبنات والبنين بالقريات وطبرجل
بناء على توجيهات مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل البشري، وبعد التواصل مع الجهات المعنية، قررت جامعة الجوف تعليق الدراسة غدًا الأحد ٣ / ٣ / ١٤٤٠هـ لطلبة الجامعة في كليات البنات والبنين في القريات وطبرجل فقط.
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