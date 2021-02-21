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شاهد.. جولة رسمية على مشاريع بالحجرة وتوجيه باعتماد الحيزات المؤقتة

اطلع فيها "السواط" على سير الأعمال واجتمع بالمجلس البلدي وأهالي المحافظة

تفقّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها والخدمات والمرافق البلدية التي تقوم عليها بلدية الحجرة، واطلع ميدانيًّا على سير الأعمال ونسب إنجاز المشاريع.

واستهل "السواط" زيارته لمحافظة الحجرة، بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية؛ ومنها مشروع ازدواجية طريق الحجرة قلوة، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة أحد المواقع الاستثمارية الجاري تنفذيها المتمثل في قصر أفراح، الذي يقع على مدخل المحافظة الجنوبي، وتم إنجاز قرابة 85% منه.

بعد ذلك تم افتتاح طريق "الحجرة- أضم المزدوج" ومدخل محافظة الحجرة الرئيس الذي تم إنجازه مؤخرًا.

هذا وقد قام أمين منطقة الباحة بعقد لقاء بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة؛ استمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة الحجرة عبدالرحمن منسي آل عصيدان، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة الحجرة، وجمعية جنائز المخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، وجمعية الدعوة والإرشاد، وجمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة.

كما وجّه "السواط" المختصين بالبلدية للعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، ووعد بالعمل على إيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية بالمحافظة؛ وذلك لاستكمال سفلتة وإنارة المواقع المتبقية، كما وجّه بسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

‏وأوضح أمين الباحة، أن هذه الزيارات تأتي وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، التي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع البلدي بالمنطقة، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلديات، ودعمها، وتقديم أفضل الحلول لها، وضمان تمكين البلديات بالمنطقة من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام زيارته، وجّه "السواط" البلدية بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة وبما يتناسب مع التعليمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولة رسمية على مشاريع بالحجرة وتوجيه باعتماد الحيزات المؤقتة
سبق

تفقّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها والخدمات والمرافق البلدية التي تقوم عليها بلدية الحجرة، واطلع ميدانيًّا على سير الأعمال ونسب إنجاز المشاريع.

واستهل "السواط" زيارته لمحافظة الحجرة، بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية؛ ومنها مشروع ازدواجية طريق الحجرة قلوة، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة أحد المواقع الاستثمارية الجاري تنفذيها المتمثل في قصر أفراح، الذي يقع على مدخل المحافظة الجنوبي، وتم إنجاز قرابة 85% منه.

بعد ذلك تم افتتاح طريق "الحجرة- أضم المزدوج" ومدخل محافظة الحجرة الرئيس الذي تم إنجازه مؤخرًا.

هذا وقد قام أمين منطقة الباحة بعقد لقاء بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة؛ استمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة الحجرة عبدالرحمن منسي آل عصيدان، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة الحجرة، وجمعية جنائز المخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، وجمعية الدعوة والإرشاد، وجمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة.

كما وجّه "السواط" المختصين بالبلدية للعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، ووعد بالعمل على إيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية بالمحافظة؛ وذلك لاستكمال سفلتة وإنارة المواقع المتبقية، كما وجّه بسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

‏وأوضح أمين الباحة، أن هذه الزيارات تأتي وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، التي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع البلدي بالمنطقة، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلديات، ودعمها، وتقديم أفضل الحلول لها، وضمان تمكين البلديات بالمنطقة من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام زيارته، وجّه "السواط" البلدية بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة وبما يتناسب مع التعليمات.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:19 AM

شاهد.. جولة رسمية على مشاريع بالحجرة وتوجيه باعتماد الحيزات المؤقتة

اطلع فيها "السواط" على سير الأعمال واجتمع بالمجلس البلدي وأهالي المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تفقّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، المشاريع الجاري تنفيذها والخدمات والمرافق البلدية التي تقوم عليها بلدية الحجرة، واطلع ميدانيًّا على سير الأعمال ونسب إنجاز المشاريع.

واستهل "السواط" زيارته لمحافظة الحجرة، بالوقوف على ‏عدد من المشاريع البلدية؛ ومنها مشروع ازدواجية طريق الحجرة قلوة، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة أحد المواقع الاستثمارية الجاري تنفذيها المتمثل في قصر أفراح، الذي يقع على مدخل المحافظة الجنوبي، وتم إنجاز قرابة 85% منه.

بعد ذلك تم افتتاح طريق "الحجرة- أضم المزدوج" ومدخل محافظة الحجرة الرئيس الذي تم إنجازه مؤخرًا.

هذا وقد قام أمين منطقة الباحة بعقد لقاء بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مشايخ القبائل وأهالي المحافظة؛ استمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات البلدية، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة الحجرة عبدالرحمن منسي آل عصيدان، كما شهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة الحجرة، وجمعية جنائز المخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، وجمعية الدعوة والإرشاد، وجمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة.

كما وجّه "السواط" المختصين بالبلدية للعمل على سفلتة وتمهيد بعض مواقع القرى والمراكز بجهود البلدية الذاتية، ووعد بالعمل على إيجاد حلول في الميزانيات القادمة لدعم المشاريع البلدية بالمحافظة؛ وذلك لاستكمال سفلتة وإنارة المواقع المتبقية، كما وجّه بسرعة اعتماد الحيزات العمرانية المؤقتة من الأمانة بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

‏وأوضح أمين الباحة، أن هذه الزيارات تأتي وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، التي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع والخدمات التي ينفذها القطاع البلدي بالمنطقة، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلديات، ودعمها، وتقديم أفضل الحلول لها، وضمان تمكين البلديات بالمنطقة من تنفيذ كافة برامجها وفق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام زيارته، وجّه "السواط" البلدية بضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها، وتحقيق رضا المستفيدين وتلمس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانيات المتاحة وبما يتناسب مع التعليمات.

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