النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عبر فرق للمسح الميداني مع توسيع دائرة الاستقصاء للمخالطين بهدف الاستكشاف المبكر للفيروس

تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 70 ألف متر مربع

"الشهراني": سيتم التعامل بحزم مع أي اعتداء على الأراضي الحكومية

أزالت بلدية خميس مشيط ممثلة ببلدية "تندحة" الفرعية، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات للصوص الأراضي طالت أكثر من 70000 م2 من الأراضي الحكومية في قرية الصفيّة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية قامت بمتابعة الإحداثات على هذه المواقع، مشيراً إلى أن "التعديات عبارة عن عقوم ترابية، وجدران بلوك حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه المواقع بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية".

وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات لها أثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة، والإخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع.

إزالة تعديات بلدية خميس مشيط خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 70 ألف متر مربع
سبق

أزالت بلدية خميس مشيط ممثلة ببلدية "تندحة" الفرعية، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات للصوص الأراضي طالت أكثر من 70000 م2 من الأراضي الحكومية في قرية الصفيّة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية قامت بمتابعة الإحداثات على هذه المواقع، مشيراً إلى أن "التعديات عبارة عن عقوم ترابية، وجدران بلوك حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه المواقع بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية".

وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات لها أثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة، والإخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:09 PM

بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 70 ألف متر مربع

"الشهراني": سيتم التعامل بحزم مع أي اعتداء على الأراضي الحكومية

A A A
محمد طيران - خميس مشيط
1
2,359

أزالت بلدية خميس مشيط ممثلة ببلدية "تندحة" الفرعية، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات للصوص الأراضي طالت أكثر من 70000 م2 من الأراضي الحكومية في قرية الصفيّة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية قامت بمتابعة الإحداثات على هذه المواقع، مشيراً إلى أن "التعديات عبارة عن عقوم ترابية، وجدران بلوك حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه المواقع بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية".

وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات لها أثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة، والإخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,302
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,226
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,349

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة