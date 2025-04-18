بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 70 ألف متر مربع

"الشهراني": سيتم التعامل بحزم مع أي اعتداء على الأراضي الحكومية

أزالت بلدية خميس مشيط ممثلة ببلدية "تندحة" الفرعية، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات للصوص الأراضي طالت أكثر من 70000 م2 من الأراضي الحكومية في قرية الصفيّة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية قامت بمتابعة الإحداثات على هذه المواقع، مشيراً إلى أن "التعديات عبارة عن عقوم ترابية، وجدران بلوك حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه المواقع بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية".

وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات لها أثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة، والإخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع.