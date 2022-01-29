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مكة المكرمة.. القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام الحدود

من الجنسية الصومالية.. جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة محافظة القنفذة قبضت على مواطن لنقله بمركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.


وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

مكة المكرمة القنفذة شرطة منطقة مكة المكرمة النيابة العامة أمن الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام الحدود
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة محافظة القنفذة قبضت على مواطن لنقله بمركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.


وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
06:14 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:39 PM

مكة المكرمة.. القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام الحدود

من الجنسية الصومالية.. جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة محافظة القنفذة قبضت على مواطن لنقله بمركبته (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.


وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.


وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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