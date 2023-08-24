نادي الصقور ينظم اللقاء السنوي للصقارين غداً

‏‫ينظم نادي الصقور السعودي يوم غدٍ السبت اللقاء السنوي الأول للصقارين وذلك بفندق فيرمونت في مدينة الرياض.

ودعا نادي الصقور المهتمين بهواية الصيد بالصقور ومنتجيها في المملكة لحضور اللقاء الذي سيعرض ويناقش الفرص الواعدة والتحديات وسبل التطوير والارتقاء بهواية الصيد بالصقور ومناقشة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وسبل تطويره، بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تهم الصقارين السعوديين.

وأوضح النادي بأن اللقاء يأتي ضمن البرامج التي يحرص على تقديمها لخدمة أبناء الوطن من محبي الصقور، و يعد اللقاء فرصة لجمع آراء واستفسارات الصقارين والإجابة عليها من قبل المسؤولين في النادي، كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بين ممارسي هواية الصيد بالصقور.