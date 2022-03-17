النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المظهري" رقيب أول بشرطة القنفذة

يتلقى الرقيب أول سالم إبراهيم بن عارف المظهري الزبيدي، من منسوبي شرطة محافظة القنفذة بمكة المكرمة التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رقيب أول بمخفر ثلاثاء الخرم.

فيما عبّر "المظهري" عن سعادته بالترقية داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المظهري" رقيب أول بشرطة القنفذة
سبق

يتلقى الرقيب أول سالم إبراهيم بن عارف المظهري الزبيدي، من منسوبي شرطة محافظة القنفذة بمكة المكرمة التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رقيب أول بمخفر ثلاثاء الخرم.

فيما عبّر "المظهري" عن سعادته بالترقية داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:58 PM

"المظهري" رقيب أول بشرطة القنفذة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
522

يتلقى الرقيب أول سالم إبراهيم بن عارف المظهري الزبيدي، من منسوبي شرطة محافظة القنفذة بمكة المكرمة التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رتبة رقيب أول بمخفر ثلاثاء الخرم.

فيما عبّر "المظهري" عن سعادته بالترقية داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,798
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,693
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,800

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة