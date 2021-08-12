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وزارة الطاقة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بثلاث لغات

ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم، موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والصينية، بعد أن جرى تطويره ضمن سلسلة إجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة؛ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف، وتجسيدًا لأهدافها الاستراتيجية، وحرصها الدائم على تحقيق التواصل الفاعل.

ويأتي الموقع الجديد وفق أحدث المعايير والتقنيات في تصاميم المواقع الإلكترونية؛ لتحقيق أعلى درجة من التفاعل مع الجمهور والمستفيدين من خدماتها.

ويتميز الموقع الإلكتروني بتناغمه مع الهوية البصرية التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، ويواكب التحوّل في مجال الطاقة من خلال تغطية جميع البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.

ويركز تصميم الموقع الجديد على التيسير والسهولة من خلال خريطة بصرية جاذبة، تبدأ بإثراء المحتوى في مختلف مجالات الطاقة من خلال الأرقام والحقائق التي تعكسها التصاميم و"الفيديوهات" التعريفية، بالإضافة إلى شرح موجز عن مستهدفات الوزارة، ورسائلها.

يذكر أن من أهم البرامج والمشروعات الرئيسة في قطاع الطاقة في المملكة: جهود تكامل قطاع الكهرباء بما في ذلك البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها، وقضايا التغيّر المناخي التي تشمل برامج الاقتصاد الدائري للكربون، والتركيز على التقنية والابتكار لتخفيض وإزالة الانبعاثات.

ويمكن زيارة الموقع الجديد للوزارة من خلال العنوان التالي: www.moenergy.gov.sa.

وزارة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الطاقة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بثلاث لغات
سبق

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم، موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والصينية، بعد أن جرى تطويره ضمن سلسلة إجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة؛ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف، وتجسيدًا لأهدافها الاستراتيجية، وحرصها الدائم على تحقيق التواصل الفاعل.

ويأتي الموقع الجديد وفق أحدث المعايير والتقنيات في تصاميم المواقع الإلكترونية؛ لتحقيق أعلى درجة من التفاعل مع الجمهور والمستفيدين من خدماتها.

ويتميز الموقع الإلكتروني بتناغمه مع الهوية البصرية التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، ويواكب التحوّل في مجال الطاقة من خلال تغطية جميع البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.

ويركز تصميم الموقع الجديد على التيسير والسهولة من خلال خريطة بصرية جاذبة، تبدأ بإثراء المحتوى في مختلف مجالات الطاقة من خلال الأرقام والحقائق التي تعكسها التصاميم و"الفيديوهات" التعريفية، بالإضافة إلى شرح موجز عن مستهدفات الوزارة، ورسائلها.

يذكر أن من أهم البرامج والمشروعات الرئيسة في قطاع الطاقة في المملكة: جهود تكامل قطاع الكهرباء بما في ذلك البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها، وقضايا التغيّر المناخي التي تشمل برامج الاقتصاد الدائري للكربون، والتركيز على التقنية والابتكار لتخفيض وإزالة الانبعاثات.

ويمكن زيارة الموقع الجديد للوزارة من خلال العنوان التالي: www.moenergy.gov.sa.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:38 PM

وزارة الطاقة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بثلاث لغات

ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الطاقة، اليوم، موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والصينية، بعد أن جرى تطويره ضمن سلسلة إجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة؛ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور المستهدف، وتجسيدًا لأهدافها الاستراتيجية، وحرصها الدائم على تحقيق التواصل الفاعل.

ويأتي الموقع الجديد وفق أحدث المعايير والتقنيات في تصاميم المواقع الإلكترونية؛ لتحقيق أعلى درجة من التفاعل مع الجمهور والمستفيدين من خدماتها.

ويتميز الموقع الإلكتروني بتناغمه مع الهوية البصرية التي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، ويواكب التحوّل في مجال الطاقة من خلال تغطية جميع البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.

ويركز تصميم الموقع الجديد على التيسير والسهولة من خلال خريطة بصرية جاذبة، تبدأ بإثراء المحتوى في مختلف مجالات الطاقة من خلال الأرقام والحقائق التي تعكسها التصاميم و"الفيديوهات" التعريفية، بالإضافة إلى شرح موجز عن مستهدفات الوزارة، ورسائلها.

يذكر أن من أهم البرامج والمشروعات الرئيسة في قطاع الطاقة في المملكة: جهود تكامل قطاع الكهرباء بما في ذلك البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها، وقضايا التغيّر المناخي التي تشمل برامج الاقتصاد الدائري للكربون، والتركيز على التقنية والابتكار لتخفيض وإزالة الانبعاثات.

ويمكن زيارة الموقع الجديد للوزارة من خلال العنوان التالي: www.moenergy.gov.sa.

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