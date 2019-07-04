ندوة توعوية بأضرار المخدرات بنادي زبيدة بنت جعفر الموسمي بمكة

عقدَ النادي الصيفي الموسمي بابتدائية "زبيدة بنت جعفر" بحي الملاوي في العاصمة المقدسة، ندوة توعوية بأضرار ومخاطر المخدرات، بالتعاون مع مديرة لجنة الشؤون النسوية لمكافحة المخدرات، عبير بنت ناصر الحارثي، وشراكة مجتمعية مع جمعية حس للفنون البصرية، ومرسم الثريا للفنون التشكيلية، وذلك تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي، ومشرفة النشاط سميرة شهر خان، ومشرفة النادي ثريا مؤذن.

وتناولت الندوة أشكال المخدرات وأنواعها، وكذلك الأسباب المؤدية لها، وطرق الوقاية والعلاج منها، وخطر هذه الآفة على الفرد والمجتمع، وذلك عن طريق عرض بوربوينت، وتوزيع المطويات والنشرات، فيما حظيَ اللقاء بتفاعل كبير من قبل الحاضرات ومشاركتهن في المعلومات والقصص الواقعية.

وأعربت قائدة النادي سميرة بنت محمد الزهراني عن وافر شكرها وتقديرها للمشرفات الحاضرات وتكريمهن بتقديم باقات الورود وشهادات الشكر لهن، كما قامت بتكريم المعلمات المشرفات في النادي، والإدارية المساعدة على جهودهن المبذولة خلال الفترة الأولى، متنميةً لهن مزيدًا من التقدم والنجاح، كما قامت بتكريم بعض طالبات النادي المتميزات؛ لحرصهن على العلم وبعض الشخصيات الداعمة للنادي؛ حيث كان مبدؤها "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

وفي نهاية اللقاء تم طرح بعض الأسئلة على الحاضرات وتوزيع الهدايا لهن.

يُشار إلى أن النادي الصيفي الموسمي بابتدائية "زبيدة بنت جعفر" في العاصمة المقدسة، يعد من الأندية الموسمية الفعالة والمتميزة في تفعيل العديد من البرامج المتنوعة بمختلف مساراته المتاحة، مستقطبًا ٢٣٢ مترددة؛ حيث قامت منسوباته بالعديد من الرحلات والزيارات والأعمال التطوعية والشراكات المجتمعية واللقاءات.