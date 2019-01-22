النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أيرلندا..  جثة مُسِن بمكتب بريد تثير حيرة الشرطة

تحقّق الشرطة في جمهورية أيرلندا في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وطباً لصحيفة "أيريش تايمز"، نقل جثمان هذا المتوفى، وكان قد تجاوز سن التقاعد، بوساطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وقالت الصحيفة في تقرير ها عن الواقعة، إن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد في استجوابهما".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكتب البريد في كارلو، صباح الجمعة، لكنه أصدر بياناً مقتضباً في هذا الشأن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في أيرلندا..  جثة مُسِن بمكتب بريد تثير حيرة الشرطة
سبق

تحقّق الشرطة في جمهورية أيرلندا في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وطباً لصحيفة "أيريش تايمز"، نقل جثمان هذا المتوفى، وكان قد تجاوز سن التقاعد، بوساطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وقالت الصحيفة في تقرير ها عن الواقعة، إن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد في استجوابهما".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكتب البريد في كارلو، صباح الجمعة، لكنه أصدر بياناً مقتضباً في هذا الشأن.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:24 AM

في أيرلندا..  جثة مُسِن بمكتب بريد تثير حيرة الشرطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
413

تحقّق الشرطة في جمهورية أيرلندا في واقعة غريبة حدثت عندما حُملت جثة رجل إلى مكتب البريد للمطالبة بمعاش التقاعد الخاص به.

وطباً لصحيفة "أيريش تايمز"، نقل جثمان هذا المتوفى، وكان قد تجاوز سن التقاعد، بوساطة رجلين إلى مقر مكتب البريد المبنى في مقاطعة كارلو.

وقالت الصحيفة في تقرير ها عن الواقعة، إن "الرجلين لاذا بالفرار بعد أن بدأ طاقم العمل في مكتب البريد في استجوابهما".

ولم يعقب متحدث باسم الشرطة على تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكتب البريد في كارلو، صباح الجمعة، لكنه أصدر بياناً مقتضباً في هذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,620
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة