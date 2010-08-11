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"القويحص" يشرف ميدانيّاً على مسالخ مكة

للإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مسلخي "المعيصم والعكيشية" النموذجيين لمتابعة سير الأعمال المنجزة والإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي والمواطنين والمقيمين خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

وقال "القويحص": الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بتحسين أداء المسالخ ووحدات الذبح وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم؛ حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية "37" ألف رأس من الأنعام في اليوم.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال الرقابية من خلال اللجان العاملة والإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة المسالخ الخمسة بمكة المكرمة، ووحدات الذبح الثماني بالمشاعر المقدسة.

وكان أمين العاصمة المقدسة قد وقّع عدداً من عقود المشاريع الخاصة بنظافة المسالخ بمكة المكرمة ووحدات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ لصيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، وازالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي، وتوفير جميع المعدات اللازمة؛ حرصاً على أدائها بأفضل الطرق الصحية والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الآمنة.

وأشار إلى تشكيل عدد من الفرق الميدانية من إدارة المسالخ ومن مختلف إدارات الأمانة؛ لمتابعة ذبح الأضاحي ومراقبة المواشي.

وشدد على مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، وضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية؛ لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة هذا الموسم، والتي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية؛ لضمان المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

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"القويحص" يشرف ميدانيّاً على مسالخ مكة
سبق

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مسلخي "المعيصم والعكيشية" النموذجيين لمتابعة سير الأعمال المنجزة والإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي والمواطنين والمقيمين خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

وقال "القويحص": الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بتحسين أداء المسالخ ووحدات الذبح وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم؛ حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية "37" ألف رأس من الأنعام في اليوم.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال الرقابية من خلال اللجان العاملة والإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة المسالخ الخمسة بمكة المكرمة، ووحدات الذبح الثماني بالمشاعر المقدسة.

وكان أمين العاصمة المقدسة قد وقّع عدداً من عقود المشاريع الخاصة بنظافة المسالخ بمكة المكرمة ووحدات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ لصيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، وازالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي، وتوفير جميع المعدات اللازمة؛ حرصاً على أدائها بأفضل الطرق الصحية والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الآمنة.

وأشار إلى تشكيل عدد من الفرق الميدانية من إدارة المسالخ ومن مختلف إدارات الأمانة؛ لمتابعة ذبح الأضاحي ومراقبة المواشي.

وشدد على مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، وضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية؛ لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة هذا الموسم، والتي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية؛ لضمان المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
04:43 PM

"القويحص" يشرف ميدانيّاً على مسالخ مكة

للإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مسلخي "المعيصم والعكيشية" النموذجيين لمتابعة سير الأعمال المنجزة والإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي والمواطنين والمقيمين خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

وقال "القويحص": الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بتحسين أداء المسالخ ووحدات الذبح وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم؛ حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية "37" ألف رأس من الأنعام في اليوم.

وأكد ضرورة تكثيف الأعمال الرقابية من خلال اللجان العاملة والإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة المسالخ الخمسة بمكة المكرمة، ووحدات الذبح الثماني بالمشاعر المقدسة.

وكان أمين العاصمة المقدسة قد وقّع عدداً من عقود المشاريع الخاصة بنظافة المسالخ بمكة المكرمة ووحدات الذبح بالمشاعر المقدسة؛ لصيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية، وازالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي، وتوفير جميع المعدات اللازمة؛ حرصاً على أدائها بأفضل الطرق الصحية والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الآمنة.

وأشار إلى تشكيل عدد من الفرق الميدانية من إدارة المسالخ ومن مختلف إدارات الأمانة؛ لمتابعة ذبح الأضاحي ومراقبة المواشي.

وشدد على مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، وضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية؛ لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة هذا الموسم، والتي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية؛ لضمان المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

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