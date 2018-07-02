النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بلجيكا تطيح باليابان في الوقت القاتل.. وتضرب موعدًا مع البرازيل

عطل الكمبيوتر وتأهل لربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب بلجيكا الكروي الأول إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا 2018، وذلك بعد أن كسب نظيره اليابان 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب (روستو أرينا) ليواجه البرازيل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين رغم المحاولات اليابانية الجادة في إحراز هدف السبق، لكن ذلك لم يتحقق في ظل ترابط الدفاع البلجيكي .

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الياباني بصورة أفضل وتركيز أكثر ووصل مرمى بلجيكا عند الدقيقة 47 عن طريق تسديدة هاروغوتشي، ويضيف تاكاشي إنو ي الهدف الثاني للساموراي الياباني عند الدقيقة 52 من تسديدة رائعة على يمين حارس بلجيكا كورتوا .

ونتيجة لتراجع اليابانيين، انتفضت بلجيكا وعادت للمباراة من جديد، إثر تسجيل فيروتونخين عند الدقيقة 69 الهدف الأول لمنتخب بلاده، ومن بعده مروان فيلايني يحرز هدف التعادل عند الدقيقة 74، وكلا الهدفين بسيناريو واحد وهو الاستفادة من الكرات العرضيه وتحويلها بالرأس داخل مرمى الحارس الياباني كواشيما.

ولم تصمد اليابان كثيرًا وتعطل الكمبيوتر عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) ومن كرة مرتدة وعرضية مثالية تجاوزت لوكاكو لتصل للقادم من الخلف ناصر الشاذلي (من أصول عربية) ويقضي على أحلام اليابان بتسديدة أرضية زاحفة داخل الشباك تعلن تأهل بلجيكا لمواجهة البرازيل في قمة نارية مرتقبة.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بلجيكا تطيح باليابان في الوقت القاتل.. وتضرب موعدًا مع البرازيل
سبق

تأهل منتخب بلجيكا الكروي الأول إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا 2018، وذلك بعد أن كسب نظيره اليابان 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب (روستو أرينا) ليواجه البرازيل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين رغم المحاولات اليابانية الجادة في إحراز هدف السبق، لكن ذلك لم يتحقق في ظل ترابط الدفاع البلجيكي .

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الياباني بصورة أفضل وتركيز أكثر ووصل مرمى بلجيكا عند الدقيقة 47 عن طريق تسديدة هاروغوتشي، ويضيف تاكاشي إنو ي الهدف الثاني للساموراي الياباني عند الدقيقة 52 من تسديدة رائعة على يمين حارس بلجيكا كورتوا .

ونتيجة لتراجع اليابانيين، انتفضت بلجيكا وعادت للمباراة من جديد، إثر تسجيل فيروتونخين عند الدقيقة 69 الهدف الأول لمنتخب بلاده، ومن بعده مروان فيلايني يحرز هدف التعادل عند الدقيقة 74، وكلا الهدفين بسيناريو واحد وهو الاستفادة من الكرات العرضيه وتحويلها بالرأس داخل مرمى الحارس الياباني كواشيما.

ولم تصمد اليابان كثيرًا وتعطل الكمبيوتر عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) ومن كرة مرتدة وعرضية مثالية تجاوزت لوكاكو لتصل للقادم من الخلف ناصر الشاذلي (من أصول عربية) ويقضي على أحلام اليابان بتسديدة أرضية زاحفة داخل الشباك تعلن تأهل بلجيكا لمواجهة البرازيل في قمة نارية مرتقبة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
11:12 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
05:55 AM

بلجيكا تطيح باليابان في الوقت القاتل.. وتضرب موعدًا مع البرازيل

عطل الكمبيوتر وتأهل لربع نهائي كأس العالم

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
8,873

تأهل منتخب بلجيكا الكروي الأول إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا 2018، وذلك بعد أن كسب نظيره اليابان 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب (روستو أرينا) ليواجه البرازيل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين رغم المحاولات اليابانية الجادة في إحراز هدف السبق، لكن ذلك لم يتحقق في ظل ترابط الدفاع البلجيكي .

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الياباني بصورة أفضل وتركيز أكثر ووصل مرمى بلجيكا عند الدقيقة 47 عن طريق تسديدة هاروغوتشي، ويضيف تاكاشي إنو ي الهدف الثاني للساموراي الياباني عند الدقيقة 52 من تسديدة رائعة على يمين حارس بلجيكا كورتوا .

ونتيجة لتراجع اليابانيين، انتفضت بلجيكا وعادت للمباراة من جديد، إثر تسجيل فيروتونخين عند الدقيقة 69 الهدف الأول لمنتخب بلاده، ومن بعده مروان فيلايني يحرز هدف التعادل عند الدقيقة 74، وكلا الهدفين بسيناريو واحد وهو الاستفادة من الكرات العرضيه وتحويلها بالرأس داخل مرمى الحارس الياباني كواشيما.

ولم تصمد اليابان كثيرًا وتعطل الكمبيوتر عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) ومن كرة مرتدة وعرضية مثالية تجاوزت لوكاكو لتصل للقادم من الخلف ناصر الشاذلي (من أصول عربية) ويقضي على أحلام اليابان بتسديدة أرضية زاحفة داخل الشباك تعلن تأهل بلجيكا لمواجهة البرازيل في قمة نارية مرتقبة.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,974
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,069
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,377

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة