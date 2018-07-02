بلجيكا تطيح باليابان في الوقت القاتل.. وتضرب موعدًا مع البرازيل

عطل الكمبيوتر وتأهل لربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب بلجيكا الكروي الأول إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في روسيا 2018، وذلك بعد أن كسب نظيره اليابان 3/2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب (روستو أرينا) ليواجه البرازيل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين رغم المحاولات اليابانية الجادة في إحراز هدف السبق، لكن ذلك لم يتحقق في ظل ترابط الدفاع البلجيكي .

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الياباني بصورة أفضل وتركيز أكثر ووصل مرمى بلجيكا عند الدقيقة 47 عن طريق تسديدة هاروغوتشي، ويضيف تاكاشي إنو ي الهدف الثاني للساموراي الياباني عند الدقيقة 52 من تسديدة رائعة على يمين حارس بلجيكا كورتوا .

ونتيجة لتراجع اليابانيين، انتفضت بلجيكا وعادت للمباراة من جديد، إثر تسجيل فيروتونخين عند الدقيقة 69 الهدف الأول لمنتخب بلاده، ومن بعده مروان فيلايني يحرز هدف التعادل عند الدقيقة 74، وكلا الهدفين بسيناريو واحد وهو الاستفادة من الكرات العرضيه وتحويلها بالرأس داخل مرمى الحارس الياباني كواشيما.

ولم تصمد اليابان كثيرًا وتعطل الكمبيوتر عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) ومن كرة مرتدة وعرضية مثالية تجاوزت لوكاكو لتصل للقادم من الخلف ناصر الشاذلي (من أصول عربية) ويقضي على أحلام اليابان بتسديدة أرضية زاحفة داخل الشباك تعلن تأهل بلجيكا لمواجهة البرازيل في قمة نارية مرتقبة.