وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-10 سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة. وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:06 PM

ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة





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سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.