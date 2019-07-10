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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة

سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:06 PM

ألمانيا: تسجيل 395 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 9054 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات الطبية الألمانية، اليوم، 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وست حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.

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