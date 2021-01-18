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"تركي بن طلال" يطلق عددًا من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض

ضمن برنامج إطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية ولأول مرة في عسير

أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من الوعول والظباء العربية "الادمي" تزيد على 20 وعلاً جبليًا و10 ظباء عربية في متنزه الجرة- ومتنزه الأمير سلطان بالمسقي لأول مرة في منطقة عسير، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وشدد رئيس هيئة تطوير المنطقة على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في المنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وعبّر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي. مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

من جانب آخر، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان شكره وتقديره لأمير المنطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير على جهوده المبذولة ورعايته هذا الإطلاق الذي يأتي في ظل توسيع وترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني والحفاظ على هذه الثروات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يطلق عددًا من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض
سبق

أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من الوعول والظباء العربية "الادمي" تزيد على 20 وعلاً جبليًا و10 ظباء عربية في متنزه الجرة- ومتنزه الأمير سلطان بالمسقي لأول مرة في منطقة عسير، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وشدد رئيس هيئة تطوير المنطقة على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في المنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وعبّر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي. مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

من جانب آخر، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان شكره وتقديره لأمير المنطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير على جهوده المبذولة ورعايته هذا الإطلاق الذي يأتي في ظل توسيع وترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني والحفاظ على هذه الثروات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
10:04 PM

"تركي بن طلال" يطلق عددًا من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض

ضمن برنامج إطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية ولأول مرة في عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من الوعول والظباء العربية "الادمي" تزيد على 20 وعلاً جبليًا و10 ظباء عربية في متنزه الجرة- ومتنزه الأمير سلطان بالمسقي لأول مرة في منطقة عسير، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وشدد رئيس هيئة تطوير المنطقة على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها في المنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وعبّر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي. مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

من جانب آخر، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان شكره وتقديره لأمير المنطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير على جهوده المبذولة ورعايته هذا الإطلاق الذي يأتي في ظل توسيع وترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني والحفاظ على هذه الثروات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

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