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السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي

لجنة تفكيك النظام أشارت إلى توجه لخلق فوضى في البلاد

‬أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، اليوم الأربعاء، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها "رصدت عدداً كبيراً جداً من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي".

وأضافت أن "مجموعات كبيرة من الفلول تريد استخدام هذا اليوم لخلق فوضى في البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبينت اللجنة أن "مجموعات من المؤتمر الوطني المنحل، كانت تعدّ لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي".

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السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي
سبق

‬أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، اليوم الأربعاء، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها "رصدت عدداً كبيراً جداً من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي".

وأضافت أن "مجموعات كبيرة من الفلول تريد استخدام هذا اليوم لخلق فوضى في البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبينت اللجنة أن "مجموعات من المؤتمر الوطني المنحل، كانت تعدّ لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:24 PM

السودان.. اعتقال 79 من أعضاء حزب "البشير" بتهمة التخطيط لعمل تخريبي

لجنة تفكيك النظام أشارت إلى توجه لخلق فوضى في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، اليوم الأربعاء، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها "رصدت عدداً كبيراً جداً من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي".

وأضافت أن "مجموعات كبيرة من الفلول تريد استخدام هذا اليوم لخلق فوضى في البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبينت اللجنة أن "مجموعات من المؤتمر الوطني المنحل، كانت تعدّ لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي".

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