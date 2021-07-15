النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة إسمنت حائل تستعرض عددًا من المبادرات الاستراتيجية لعام 2021

شملت المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والصحة وجودة الحياة

استعرضت شركة إسمنت حائل، عددًا من المبادرات الاستراتيجية في مسارات عدة، لعام 2021م؛ شملت: "المسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والصحة وجودة الحياة".

وأطلقت الشركة في مسار "المسؤولية الاجتماعية" مبادرة "إجازتك 2" بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، لاستثمار أوقات فراغ الشباب وقت الإجازة الصيفية، عبر برامج تقنية مبتكرة مستديمة الأثر.

وأشارت إلى أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى العام 2019م، واستهدفت أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم، وتنفيذ 100 برنامج تدريبي.

وأضافت: تم إطلاق مبادرة "منتدى التطوع" بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لرفع مستوى ثقافة التطوع بالمجتمع المحلي من خلال اليوم العالمي للتطوع سنويًّا؛ حيث بدأت النسخة الأولى عام 2019م، ويتخلل المنتدى إثراء ثقافة التطوع عبر عرض التجارب، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى معارض الفرص التطوعية.

وتابعت: بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية السنوي الذي يهدف إلى تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة من خلال ملتقى سنوي يحتوي على الأطروحات العلمية والتطبيقية، ويجمع المهتمين والمؤثرين في منطقة حائل، واستضافة الخبراء المحليين والدوليين في مجال العمل التنموي.

وفي مسار "حماية البيئة" أوضحت شركة إسمنت حائل، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز الوعي والمنظور البيئي بالمنطقة.

وفي مسار الصحة "وجودة الحياة" أكدت الشركة أنه تم إطلاق مبادرة "عيادة الخير الطبية" بالشراكة مع جمعية سفانة الصحية بحائل، لتقديم أعلى معايير الخدمة الطبية من خلال أطباء متطوعين للمرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت العام 2017م، وكانت البداية 4 عيادات، وفي العام 2018م زادت إلى 7 عيادات طبية، لتصل في العام 2019م إلى 19 عيادة تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 مستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة إسمنت حائل تستعرض عددًا من المبادرات الاستراتيجية لعام 2021
سبق

استعرضت شركة إسمنت حائل، عددًا من المبادرات الاستراتيجية في مسارات عدة، لعام 2021م؛ شملت: "المسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والصحة وجودة الحياة".

وأطلقت الشركة في مسار "المسؤولية الاجتماعية" مبادرة "إجازتك 2" بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، لاستثمار أوقات فراغ الشباب وقت الإجازة الصيفية، عبر برامج تقنية مبتكرة مستديمة الأثر.

وأشارت إلى أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى العام 2019م، واستهدفت أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم، وتنفيذ 100 برنامج تدريبي.

وأضافت: تم إطلاق مبادرة "منتدى التطوع" بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لرفع مستوى ثقافة التطوع بالمجتمع المحلي من خلال اليوم العالمي للتطوع سنويًّا؛ حيث بدأت النسخة الأولى عام 2019م، ويتخلل المنتدى إثراء ثقافة التطوع عبر عرض التجارب، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى معارض الفرص التطوعية.

وتابعت: بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية السنوي الذي يهدف إلى تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة من خلال ملتقى سنوي يحتوي على الأطروحات العلمية والتطبيقية، ويجمع المهتمين والمؤثرين في منطقة حائل، واستضافة الخبراء المحليين والدوليين في مجال العمل التنموي.

وفي مسار "حماية البيئة" أوضحت شركة إسمنت حائل، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز الوعي والمنظور البيئي بالمنطقة.

وفي مسار الصحة "وجودة الحياة" أكدت الشركة أنه تم إطلاق مبادرة "عيادة الخير الطبية" بالشراكة مع جمعية سفانة الصحية بحائل، لتقديم أعلى معايير الخدمة الطبية من خلال أطباء متطوعين للمرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت العام 2017م، وكانت البداية 4 عيادات، وفي العام 2018م زادت إلى 7 عيادات طبية، لتصل في العام 2019م إلى 19 عيادة تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 مستفيد.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:48 PM

شركة إسمنت حائل تستعرض عددًا من المبادرات الاستراتيجية لعام 2021

شملت المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والصحة وجودة الحياة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
288

استعرضت شركة إسمنت حائل، عددًا من المبادرات الاستراتيجية في مسارات عدة، لعام 2021م؛ شملت: "المسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والصحة وجودة الحياة".

وأطلقت الشركة في مسار "المسؤولية الاجتماعية" مبادرة "إجازتك 2" بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، لاستثمار أوقات فراغ الشباب وقت الإجازة الصيفية، عبر برامج تقنية مبتكرة مستديمة الأثر.

وأشارت إلى أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى العام 2019م، واستهدفت أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم، وتنفيذ 100 برنامج تدريبي.

وأضافت: تم إطلاق مبادرة "منتدى التطوع" بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لرفع مستوى ثقافة التطوع بالمجتمع المحلي من خلال اليوم العالمي للتطوع سنويًّا؛ حيث بدأت النسخة الأولى عام 2019م، ويتخلل المنتدى إثراء ثقافة التطوع عبر عرض التجارب، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى معارض الفرص التطوعية.

وتابعت: بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية السنوي الذي يهدف إلى تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة من خلال ملتقى سنوي يحتوي على الأطروحات العلمية والتطبيقية، ويجمع المهتمين والمؤثرين في منطقة حائل، واستضافة الخبراء المحليين والدوليين في مجال العمل التنموي.

وفي مسار "حماية البيئة" أوضحت شركة إسمنت حائل، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز الوعي والمنظور البيئي بالمنطقة.

وفي مسار الصحة "وجودة الحياة" أكدت الشركة أنه تم إطلاق مبادرة "عيادة الخير الطبية" بالشراكة مع جمعية سفانة الصحية بحائل، لتقديم أعلى معايير الخدمة الطبية من خلال أطباء متطوعين للمرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت العام 2017م، وكانت البداية 4 عيادات، وفي العام 2018م زادت إلى 7 عيادات طبية، لتصل في العام 2019م إلى 19 عيادة تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 مستفيد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة