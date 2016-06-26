المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:46 AM
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.