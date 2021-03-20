"الغامدي" يكشف ملابسات صورة الصيدلية التي توزع "فايزر"

أكد أن الشركة المذكورة تعمل على ضمان التوريد للحيوانات

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ملابسات ما ورد باللوحة المتداولة عبر وسائل التواصل لإحدى الصيدليات البيطرية في عسفان شمال شرق محافظة جدة.

وقال "الغامدي": هناك لغط حول الموضوع، فشركة فايزر Pfizer التي في الإعلان هي وحدة أعمال تابعة لـ Pfizer Animal Health، وهي إحدى شركات الأدوية التي تسعى إلى تقديم حلول كاملة لصحة الحيوان و البيطريين ومنتجي الثروة الحيوانية وأصحاب الحيوانات الأليفة.

وأضاف: الشركة تعمل على ضمان توريد الأغذية الآمنة المستدامة في شتى بقاع العالم من لحوم الأبقار الصحية والأبقار الحلوب والدواجن والأسماك ومساعدة الكلاب والقطط والخيول للعيش حياة صحية أطول.

وأردف: بعيدًا عن الإعلان التجاري؛ فهي شركة تستثمر أكثر في البحث والتطوير بصحة الحيوان ولديها شبكة أبحاث وتطوير مكثفة مع مراكز البحث الرئيسية الكبرى في جميع القارات.

يشار إلى أن فايزر Pfizer لصحة الحيوان هي شركة رائدة عالميًا في اكتشاف وتطوير وتصنيع اللقاحات الحيوانية المبتكرة والأدوية والمنتجات التشخيصية البيطرية.

وقال "الغامدي": الصيدلية من موزعي الدواء المختص بالحيوانات فقط، وليست من وكلاء المنتجات الدوائية البيطرية للشركة.