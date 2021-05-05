مسلحون يهاجمون بئري نفط في شمال العراق.. ومقتل وإصابة رجال أمن

اعتدوا على موقع عسكري قريب لتشتيت الانتباه

هاجم مسلحون بالقنابل بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق، اليوم (الأربعاء)؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن والشرطة، وأدى لنشوب حريقين.

وأوضحت وزارة النفط في بيان نقلته "رويترز" أن حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض إلى اعتداءات إرهابية فجر الأربعاء، أسفرت عن تفجير البئرين (183) و(177) ومقتل وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة.

وأضافت أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183.

من جهتهم، بين مسؤولون أمنيون أن المسلحين هاجموا كذلك موقعاً أمنياً قريباً، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح.

وأشاروا إلى أن الهجوم على الموقع كان الهدف منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح لآخرين بزرع القنابل.

ووقع الهجوم السابق على حقل باي حسن في 17 أبريل الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه، لكن الهجوم لم يتسبب في أضرار جسيمة.