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"تعليم القريات" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

يبدأ تطبيقه يوم غدٍ الأحد

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، التوقيت الجديد لمواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).

وجاء التوقيت على النحو التالي:

مدارس البنين:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.

في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :

مدارس البنين :

بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

وأكد "الثبيتي" أن ذلك التنظيم يهدف للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، داعيًا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد، ومؤكدًا أن إدارة التعليم تعمل دائمًا على توفير كل ما يُسهم بدعم مسيرة العملية التعليمية.

وزارة التعليم تعليم القريات الدوام الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم القريات" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي
سبق

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، التوقيت الجديد لمواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).

وجاء التوقيت على النحو التالي:

مدارس البنين:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.

في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :

مدارس البنين :

بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

وأكد "الثبيتي" أن ذلك التنظيم يهدف للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، داعيًا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد، ومؤكدًا أن إدارة التعليم تعمل دائمًا على توفير كل ما يُسهم بدعم مسيرة العملية التعليمية.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:53 PM

"تعليم القريات" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

يبدأ تطبيقه يوم غدٍ الأحد

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
5
5,641

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، التوقيت الجديد لمواعيد الدوام الشتوي لمدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 2 / 1441هـ).

وجاء التوقيت على النحو التالي:

مدارس البنين:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.

في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 /3 /1441هـ)، على النحو التالي :

مدارس البنين :

بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.

مدارس البنات:

بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.

وأكد "الثبيتي" أن ذلك التنظيم يهدف للمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، داعيًا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد، ومؤكدًا أن إدارة التعليم تعمل دائمًا على توفير كل ما يُسهم بدعم مسيرة العملية التعليمية.

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