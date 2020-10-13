جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-13 أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م. جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 09:29 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفق ما أعلنته الشركة عبر "تداول": على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم





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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.