"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية
وفق ما أعلنته الشركة عبر "تداول": على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-13
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:29 AM
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية
وفق ما أعلنته الشركة عبر "تداول": على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 1442هـ الموافق 13 / 10 / 2020م.
جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.