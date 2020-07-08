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"الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأيتام في السنغال

للتخفيف عن أسرهم ومساعدتهم في مواجهة أضرار جائحة كورونا

قام مكتب الندوة العالمية للشباب في جمهورية السنغال بتوزيع السلال الغذائية على ٦٠٠ يتيم ويتيمة للتخفيف عن أسرهم ومساعدتهم في مواجهة الأضرار التي سببتها جائحة كورونا.

من جهته، ثمن السيد أمبينج مستشار المنظمات بوزارة الداخلية السنغالية جهود الندوة والمساعدات السخية التي تقدمها مملكة الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تهدد العالم بأسره.

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"الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأيتام في السنغال
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب في جمهورية السنغال بتوزيع السلال الغذائية على ٦٠٠ يتيم ويتيمة للتخفيف عن أسرهم ومساعدتهم في مواجهة الأضرار التي سببتها جائحة كورونا.

من جهته، ثمن السيد أمبينج مستشار المنظمات بوزارة الداخلية السنغالية جهود الندوة والمساعدات السخية التي تقدمها مملكة الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تهدد العالم بأسره.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
12:22 AM

"الندوة العالمية" توزع السلال الغذائية على الأيتام في السنغال

للتخفيف عن أسرهم ومساعدتهم في مواجهة أضرار جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب في جمهورية السنغال بتوزيع السلال الغذائية على ٦٠٠ يتيم ويتيمة للتخفيف عن أسرهم ومساعدتهم في مواجهة الأضرار التي سببتها جائحة كورونا.

من جهته، ثمن السيد أمبينج مستشار المنظمات بوزارة الداخلية السنغالية جهود الندوة والمساعدات السخية التي تقدمها مملكة الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تهدد العالم بأسره.

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