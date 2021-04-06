"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

قال: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، الأيام المقبلة.

وقال المركز اليوم: بعد ذلك؛ يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.

وأضاف: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر.