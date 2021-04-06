"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل
قال: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، الأيام المقبلة.
وقال المركز اليوم: بعد ذلك؛ يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.
وأضاف: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر.
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"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-06
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، الأيام المقبلة.
وقال المركز اليوم: بعد ذلك؛ يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.
وأضاف: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر.
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
12:56 PM
"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل
قال: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج
توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، الأيام المقبلة.
وقال المركز اليوم: بعد ذلك؛ يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة.
وأضاف: يصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر الأحمر.