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فيديو "مشاجرة جازان العنيفة" إلى التحقيق.. صدم واستهجان ورواج!

الاعتداء على مركبة ومحاولة هروب.. تصرفات حلّت بإحدى قرى المنطقة

كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها وإجراءاتها في مقطع فيديو متداول لمشاجرة بإحدى القرى بمنطقة جازان.

وأوضحت المصادر، أن الفيديو التُقط لجزء من المشاجرة العنيفة؛ حيث رصد حادثة صدم أحد أفراد الشجار والاعتداء على مركبة الصادم خلال محاولة هروبه.

وشهد ذلك المقطع رواجًا واسعًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استهجان كبير لتلك التصرفات.

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فيديو "مشاجرة جازان العنيفة" إلى التحقيق.. صدم واستهجان ورواج!
سبق

كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها وإجراءاتها في مقطع فيديو متداول لمشاجرة بإحدى القرى بمنطقة جازان.

وأوضحت المصادر، أن الفيديو التُقط لجزء من المشاجرة العنيفة؛ حيث رصد حادثة صدم أحد أفراد الشجار والاعتداء على مركبة الصادم خلال محاولة هروبه.

وشهد ذلك المقطع رواجًا واسعًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استهجان كبير لتلك التصرفات.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:59 AM

فيديو "مشاجرة جازان العنيفة" إلى التحقيق.. صدم واستهجان ورواج!

الاعتداء على مركبة ومحاولة هروب.. تصرفات حلّت بإحدى قرى المنطقة

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محمد المواسي - جازان
0
756

كشفت مصادر "سبق"، أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها وإجراءاتها في مقطع فيديو متداول لمشاجرة بإحدى القرى بمنطقة جازان.

وأوضحت المصادر، أن الفيديو التُقط لجزء من المشاجرة العنيفة؛ حيث رصد حادثة صدم أحد أفراد الشجار والاعتداء على مركبة الصادم خلال محاولة هروبه.

وشهد ذلك المقطع رواجًا واسعًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استهجان كبير لتلك التصرفات.

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