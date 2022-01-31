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"الحصيني": حالة ماطرة تبدأ مساء اليوم وتتوسع لتشمل مناطق عدة في المملكة

يعقبها موجة برد متوسطة القوة على بعض المناطق الشمالية والوسطى

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن ‏بداية الحالة الممطرة اليوم الاثنين 28/ 6/ 1443هـ؛ متوقعاً البروق على شمال غرب القصيم، وشرق حائل، وشمال الشرقية حسب مراصد الطقس إن شاء الله.

وتوقّع "الحصيني" خلال 12 ساعة القادمة من مساء اليوم الاثنين، أن تتكاثر السحب، وأن يكون بعضها ممطراً على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقة القصيم.

وأضاف: ‏"أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار"، متوقع -إن شاء الله- أن تتوسّع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من محافظات شمال وغرب الرياض "شقراء- الدوادمي وعفيف والزلفي وثادق وسدير".

وتوقّع "الحصيني" أن يعقب الحالة الممطرة، موجة برد متوسطة القوة على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الغربية والشرقية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالة ماطرة تبدأ مساء اليوم وتتوسع لتشمل مناطق عدة في المملكة
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن ‏بداية الحالة الممطرة اليوم الاثنين 28/ 6/ 1443هـ؛ متوقعاً البروق على شمال غرب القصيم، وشرق حائل، وشمال الشرقية حسب مراصد الطقس إن شاء الله.

وتوقّع "الحصيني" خلال 12 ساعة القادمة من مساء اليوم الاثنين، أن تتكاثر السحب، وأن يكون بعضها ممطراً على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقة القصيم.

وأضاف: ‏"أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار"، متوقع -إن شاء الله- أن تتوسّع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من محافظات شمال وغرب الرياض "شقراء- الدوادمي وعفيف والزلفي وثادق وسدير".

وتوقّع "الحصيني" أن يعقب الحالة الممطرة، موجة برد متوسطة القوة على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الغربية والشرقية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:32 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:04 AM

"الحصيني": حالة ماطرة تبدأ مساء اليوم وتتوسع لتشمل مناطق عدة في المملكة

يعقبها موجة برد متوسطة القوة على بعض المناطق الشمالية والوسطى

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
26,711

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن ‏بداية الحالة الممطرة اليوم الاثنين 28/ 6/ 1443هـ؛ متوقعاً البروق على شمال غرب القصيم، وشرق حائل، وشمال الشرقية حسب مراصد الطقس إن شاء الله.

وتوقّع "الحصيني" خلال 12 ساعة القادمة من مساء اليوم الاثنين، أن تتكاثر السحب، وأن يكون بعضها ممطراً على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة المنورة، وعلى أجزاء من منطقة القصيم.

وأضاف: ‏"أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار"، متوقع -إن شاء الله- أن تتوسّع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من محافظات شمال وغرب الرياض "شقراء- الدوادمي وعفيف والزلفي وثادق وسدير".

وتوقّع "الحصيني" أن يعقب الحالة الممطرة، موجة برد متوسطة القوة على المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى، وشمال الغربية والشرقية.

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