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الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا

وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالات وفاة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:21 AM

الولايات المتحدة: 49,716 إصابة مؤكدة و733 وفاة بفيروس كورونا

وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 49,716 إصابة مؤكدة و733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالات وفاة.

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