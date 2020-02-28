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رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي

أعلنت إدارة نادي الأهلي تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم.

وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق بمقدم عقد المدرب ورواتبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنه الشكر للأمير منصور على هذا الدعم.

إدارة نادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم.

وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق بمقدم عقد المدرب ورواتبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنه الشكر للأمير منصور على هذا الدعم.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
04:40 PM

رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الأهلي تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم.

وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق بمقدم عقد المدرب ورواتبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنه الشكر للأمير منصور على هذا الدعم.

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