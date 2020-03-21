كاتبة سعودية تقترح: "جائزة للمغرد الإيجابي" الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات
طالبت وزارة الإعلام بتبنيها.. وقالت: "نحتاج من ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم"
طرحت الكاتبة السعودية زكية حمد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح تخصيص: جائزة للمغرد الإيجابي الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات كجائحة كورونا.
وقالت "زكية حمد": نحتاج للإيجابيين بهذه الفترة الذين ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم وهم بالأزمات يهدئون النفوس ويبرزون إيجابيات الالتزام بالاحترازات .
وقد وضعت الكاتبة هاشتاق تحت اسم " #جائزة_للمغرد_الإيجابي"، وطلبتْ من وزارة الإعلام أو أي جهة خاصة أو عامة تَبنّيها، الفكرة وجدت تجاوبًا وتفاعلًا من المغردين .
كاتبة سعودية تقترح: "جائزة للمغرد الإيجابي" الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-21
طرحت الكاتبة السعودية زكية حمد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح تخصيص: جائزة للمغرد الإيجابي الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات كجائحة كورونا.
وقالت "زكية حمد": نحتاج للإيجابيين بهذه الفترة الذين ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم وهم بالأزمات يهدئون النفوس ويبرزون إيجابيات الالتزام بالاحترازات .
وقد وضعت الكاتبة هاشتاق تحت اسم " #جائزة_للمغرد_الإيجابي"، وطلبتْ من وزارة الإعلام أو أي جهة خاصة أو عامة تَبنّيها، الفكرة وجدت تجاوبًا وتفاعلًا من المغردين .
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
04:21 PM
كاتبة سعودية تقترح: "جائزة للمغرد الإيجابي" الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات
طالبت وزارة الإعلام بتبنيها.. وقالت: "نحتاج من ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم"
طرحت الكاتبة السعودية زكية حمد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقترح تخصيص: جائزة للمغرد الإيجابي الذي يبث الطمأنينة والأمل بأوقات الأزمات كجائحة كورونا.
وقالت "زكية حمد": نحتاج للإيجابيين بهذه الفترة الذين ينشرون الفأل ويبعثون الراحة بكتاباتهم وهم بالأزمات يهدئون النفوس ويبرزون إيجابيات الالتزام بالاحترازات .
وقد وضعت الكاتبة هاشتاق تحت اسم " #جائزة_للمغرد_الإيجابي"، وطلبتْ من وزارة الإعلام أو أي جهة خاصة أو عامة تَبنّيها، الفكرة وجدت تجاوبًا وتفاعلًا من المغردين .