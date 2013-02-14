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"الإرياني" من مأرب: هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير

السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والميليشيا الحوثية ردت بالتصعيد

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير، وقال إن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير.
وأضاف وزير الإعلام اليمني من مأرب، أن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والميليشيا الحوثية ردت بالتصعيد.
وأكد "الإرياني" أن النظام الإيراني ضاعف عمليات تهريب السلاح للحوثيين، وأن ميليشيات الحوثي صعدت من تجنيد الأطفال، وأطلقت حملة تجنيد إجباري لتعويض خسائرها.
وطالب وزير الإعلام اليمني بتحرك المجتمع الدولي لاستعادة الدولة اليمنية، وقال: ميليشيا الحوثي زرعت الألغام بشكل عشوائي، وأن ميليشيا الحوثي هاجمت السفارة الأميركية ونهبتها، وأن ميليشيا الحوثي تواصل تجاهل التحذيرات بشأن خزان صافر، ودعا لإدراج ميليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب.

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"الإرياني" من مأرب: هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير، وقال إن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير.
وأضاف وزير الإعلام اليمني من مأرب، أن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والميليشيا الحوثية ردت بالتصعيد.
وأكد "الإرياني" أن النظام الإيراني ضاعف عمليات تهريب السلاح للحوثيين، وأن ميليشيات الحوثي صعدت من تجنيد الأطفال، وأطلقت حملة تجنيد إجباري لتعويض خسائرها.
وطالب وزير الإعلام اليمني بتحرك المجتمع الدولي لاستعادة الدولة اليمنية، وقال: ميليشيا الحوثي زرعت الألغام بشكل عشوائي، وأن ميليشيا الحوثي هاجمت السفارة الأميركية ونهبتها، وأن ميليشيا الحوثي تواصل تجاهل التحذيرات بشأن خزان صافر، ودعا لإدراج ميليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:03 PM

"الإرياني" من مأرب: هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير

السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والميليشيا الحوثية ردت بالتصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,035

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير، وقال إن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير.
وأضاف وزير الإعلام اليمني من مأرب، أن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والميليشيا الحوثية ردت بالتصعيد.
وأكد "الإرياني" أن النظام الإيراني ضاعف عمليات تهريب السلاح للحوثيين، وأن ميليشيات الحوثي صعدت من تجنيد الأطفال، وأطلقت حملة تجنيد إجباري لتعويض خسائرها.
وطالب وزير الإعلام اليمني بتحرك المجتمع الدولي لاستعادة الدولة اليمنية، وقال: ميليشيا الحوثي زرعت الألغام بشكل عشوائي، وأن ميليشيا الحوثي هاجمت السفارة الأميركية ونهبتها، وأن ميليشيا الحوثي تواصل تجاهل التحذيرات بشأن خزان صافر، ودعا لإدراج ميليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب.

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