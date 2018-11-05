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انفجر الإطار.. نجاة 4 طلاب في حادث انقلاب وارتطام في شرق الليث

كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم.. وباشرت الواقعة فرق الهلال الأحمر

نجا أربعة طلاب بإحدى مدارس مركز غميقة، على مسافة ٣٥ كم شرق الليث، كانت قد ارتطمت سيارتهم بأحد أعمدة الإنارة بعد انقلابها عدة مرات.

وكان الطلاب الأربعة في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء سيرهم في طريق "غميقة- عيار" تعرضت مركبتهم لحادث انقلاب؛ بسبب انفجار أحد الإطارات قبل أن تستقر مرتطمة بأحد أعمدة الإنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة الطلاب الأربعة بإصابات تمثلت في رضوض وكدمات.

وقد باشرت الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة ومرور الليث وإسعاف جمعية الهلال الأحمر السعودي الذي نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

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انفجر الإطار.. نجاة 4 طلاب في حادث انقلاب وارتطام في شرق الليث
سبق

نجا أربعة طلاب بإحدى مدارس مركز غميقة، على مسافة ٣٥ كم شرق الليث، كانت قد ارتطمت سيارتهم بأحد أعمدة الإنارة بعد انقلابها عدة مرات.

وكان الطلاب الأربعة في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء سيرهم في طريق "غميقة- عيار" تعرضت مركبتهم لحادث انقلاب؛ بسبب انفجار أحد الإطارات قبل أن تستقر مرتطمة بأحد أعمدة الإنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة الطلاب الأربعة بإصابات تمثلت في رضوض وكدمات.

وقد باشرت الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة ومرور الليث وإسعاف جمعية الهلال الأحمر السعودي الذي نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
02:40 PM

انفجر الإطار.. نجاة 4 طلاب في حادث انقلاب وارتطام في شرق الليث

كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم.. وباشرت الواقعة فرق الهلال الأحمر

A A A
عوض الفهمي - الليث
7
14,240

نجا أربعة طلاب بإحدى مدارس مركز غميقة، على مسافة ٣٥ كم شرق الليث، كانت قد ارتطمت سيارتهم بأحد أعمدة الإنارة بعد انقلابها عدة مرات.

وكان الطلاب الأربعة في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء سيرهم في طريق "غميقة- عيار" تعرضت مركبتهم لحادث انقلاب؛ بسبب انفجار أحد الإطارات قبل أن تستقر مرتطمة بأحد أعمدة الإنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة الطلاب الأربعة بإصابات تمثلت في رضوض وكدمات.

وقد باشرت الحادث دوريات مخفر شرطة غميقة ومرور الليث وإسعاف جمعية الهلال الأحمر السعودي الذي نقل المصابين لمستشفى الليث العام.

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