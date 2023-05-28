"الأحمدي" يقلّد "الأسمري" رتبة "عميد"

قلد مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العميد سعد بن عبدالله الأسمري، من منسوبي أمن الحج والعمرة، رتبته الجديدة، بعد صدور المرسوم الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة عميد.

‎من جانبه، عبّر "الأسمري" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.