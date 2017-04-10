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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 52 حالة وفاة

عدد الإصابات وصل إلى 6152

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 52 حالة بعد وفاة رجل (76 عاماً) في مستشفى أديلايد الملكي في ولاية جنوب أستراليا، ووفاة شخص آخر في ولاية فيكتوريا.

وبلغ عدد الإصابات في أستراليا 6152 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2822 حالة إصابة مؤكّدة.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 52 حالة وفاة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 52 حالة بعد وفاة رجل (76 عاماً) في مستشفى أديلايد الملكي في ولاية جنوب أستراليا، ووفاة شخص آخر في ولاية فيكتوريا.

وبلغ عدد الإصابات في أستراليا 6152 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2822 حالة إصابة مؤكّدة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:35 PM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 52 حالة وفاة

عدد الإصابات وصل إلى 6152

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 52 حالة بعد وفاة رجل (76 عاماً) في مستشفى أديلايد الملكي في ولاية جنوب أستراليا، ووفاة شخص آخر في ولاية فيكتوريا.

وبلغ عدد الإصابات في أستراليا 6152 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2822 حالة إصابة مؤكّدة.

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