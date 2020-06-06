ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ليصبح إجمالي الإصابات 183678 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-06
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:32 AM
ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ليصبح إجمالي الإصابات 183678 حالة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.