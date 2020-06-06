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ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليصبح إجمالي الإصابات 183678 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

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ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:32 AM

ألمانيا تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ليصبح إجمالي الإصابات 183678 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

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