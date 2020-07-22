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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

"خالد بن بندر" يرأس القمة الافتراضية للغرفة التجارية العربية البريطانية

جرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات

رأس اليوم السفير الأمير خالد بن بندر، اجتماع مجلس الغرفة العربية البريطانية، بمشاركة عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالرياض.

وجرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات، واستثمار الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين في السياحة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية والابتكارات.

كما تمت مشاركة عضوة اللوردات "البارونة إليزابيث"، ورئيس الغرف التجارية العربية بند رضا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن بندر" يرأس القمة الافتراضية للغرفة التجارية العربية البريطانية
سبق

رأس اليوم السفير الأمير خالد بن بندر، اجتماع مجلس الغرفة العربية البريطانية، بمشاركة عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالرياض.

وجرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات، واستثمار الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين في السياحة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية والابتكارات.

كما تمت مشاركة عضوة اللوردات "البارونة إليزابيث"، ورئيس الغرف التجارية العربية بند رضا.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:51 PM

"خالد بن بندر" يرأس القمة الافتراضية للغرفة التجارية العربية البريطانية

جرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات

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فياض الخريجي - لندن
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4,852

رأس اليوم السفير الأمير خالد بن بندر، اجتماع مجلس الغرفة العربية البريطانية، بمشاركة عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالرياض.

وجرى بحث الفرص المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات، واستثمار الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين في السياحة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية والابتكارات.

كما تمت مشاركة عضوة اللوردات "البارونة إليزابيث"، ورئيس الغرف التجارية العربية بند رضا.

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