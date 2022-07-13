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كوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفًا و479 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و479 شخصًا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية؛ مما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف، وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد: إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص، بزيادة 26 عن اليوم السابق.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و479 شخصًا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية؛ مما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف، وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد: إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص، بزيادة 26 عن اليوم السابق.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:35 AM

كوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفًا و479 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و479 شخصًا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية؛ مما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف، وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد: إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص، بزيادة 26 عن اليوم السابق.

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