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"التعليم" عن حركة النقل: في موعدها ويُستبعد من ليس على رأس العمل

قالت: وضعنا أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه

أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر الخميس القادم، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7/ 9/ 1439 موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث إلى آخره.

وأصدرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، عدة تنبيهات هامة لشاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي لهذا العام؛ قائلة: منعاً للشائعات التي تستغل حاجة الناس واهتمامهم؛ سوف تُعلن الحركة -بإذن الله- في وقتها المحدد، ولا صحة لما يُنشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى أو نِسَب غير صحيحة للحركة.

وأكدت أنه نظراً لتزامن فترة إعلان حركة النقل الخارجي مع فترة الاختبارات النهائية لهذا العام، وحرصاً على توفير وقت المعلم وجهده، ولتيسير التواصل معه من موقعه؛ فقد وفّرت الوزارة خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام "نور" بآلية واضحة وسهلة الإجراء؛ منها ما هو أسئلة متكررة تكون إجاباتها عن طريق الرد الآلي بمجرد اختيار السؤال، ومنها ما يتم فيها وصف المشكلة في حال كانت غير موجودة ضمن الأسئلة المتكررة، ثم تُرفع آلياً للرد عليها من المختصين، وسوف يتم نشر دليل إرشادي لاحقاً عن الخدمة مع إعلان النتيجة.

وبيّنت الإدارة أنه تم وضع أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه في الحركة؛ من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها، وترتيبه بينهم؛ مما يوفر له المعلومة الدقيقة.. وأنه تم إرسال الاستمارة النهائية للبيانات والرغبات إلى البريد الإلكتروني المدون في النظام للمعلمين؛ وذلك بعد المراجعة النهائية وحذف حالة طالبي الانسحاب من الحركة، والذين تم نقلهم عن طريق لجنة الظروف الخاصة، والتي يلزم طباعتها وختمها من قائد المدرسة؛ مشيرة إلى أن الاستمارة النهائية المعتمدة بتاريخ 10/ 8/ 1439هـ، تلغي ما قبلها، وتكون تحت مسؤولية المعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" عن حركة النقل: في موعدها ويُستبعد من ليس على رأس العمل
سبق

أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر الخميس القادم، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7/ 9/ 1439 موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث إلى آخره.

وأصدرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، عدة تنبيهات هامة لشاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي لهذا العام؛ قائلة: منعاً للشائعات التي تستغل حاجة الناس واهتمامهم؛ سوف تُعلن الحركة -بإذن الله- في وقتها المحدد، ولا صحة لما يُنشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى أو نِسَب غير صحيحة للحركة.

وأكدت أنه نظراً لتزامن فترة إعلان حركة النقل الخارجي مع فترة الاختبارات النهائية لهذا العام، وحرصاً على توفير وقت المعلم وجهده، ولتيسير التواصل معه من موقعه؛ فقد وفّرت الوزارة خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام "نور" بآلية واضحة وسهلة الإجراء؛ منها ما هو أسئلة متكررة تكون إجاباتها عن طريق الرد الآلي بمجرد اختيار السؤال، ومنها ما يتم فيها وصف المشكلة في حال كانت غير موجودة ضمن الأسئلة المتكررة، ثم تُرفع آلياً للرد عليها من المختصين، وسوف يتم نشر دليل إرشادي لاحقاً عن الخدمة مع إعلان النتيجة.

وبيّنت الإدارة أنه تم وضع أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه في الحركة؛ من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها، وترتيبه بينهم؛ مما يوفر له المعلومة الدقيقة.. وأنه تم إرسال الاستمارة النهائية للبيانات والرغبات إلى البريد الإلكتروني المدون في النظام للمعلمين؛ وذلك بعد المراجعة النهائية وحذف حالة طالبي الانسحاب من الحركة، والذين تم نقلهم عن طريق لجنة الظروف الخاصة، والتي يلزم طباعتها وختمها من قائد المدرسة؛ مشيرة إلى أن الاستمارة النهائية المعتمدة بتاريخ 10/ 8/ 1439هـ، تلغي ما قبلها، وتكون تحت مسؤولية المعلم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:24 AM

"التعليم" عن حركة النقل: في موعدها ويُستبعد من ليس على رأس العمل

قالت: وضعنا أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه

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سعود الدعجاني - جدة
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أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر الخميس القادم، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7/ 9/ 1439 موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث إلى آخره.

وأصدرت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، عدة تنبيهات هامة لشاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي لهذا العام؛ قائلة: منعاً للشائعات التي تستغل حاجة الناس واهتمامهم؛ سوف تُعلن الحركة -بإذن الله- في وقتها المحدد، ولا صحة لما يُنشر من جهات غير مختصة عن تحديد أوقات أخرى أو نِسَب غير صحيحة للحركة.

وأكدت أنه نظراً لتزامن فترة إعلان حركة النقل الخارجي مع فترة الاختبارات النهائية لهذا العام، وحرصاً على توفير وقت المعلم وجهده، ولتيسير التواصل معه من موقعه؛ فقد وفّرت الوزارة خدمة رفع التظلمات والاستفسارات عبر حسابات المعلمين في نظام "نور" بآلية واضحة وسهلة الإجراء؛ منها ما هو أسئلة متكررة تكون إجاباتها عن طريق الرد الآلي بمجرد اختيار السؤال، ومنها ما يتم فيها وصف المشكلة في حال كانت غير موجودة ضمن الأسئلة المتكررة، ثم تُرفع آلياً للرد عليها من المختصين، وسوف يتم نشر دليل إرشادي لاحقاً عن الخدمة مع إعلان النتيجة.

وبيّنت الإدارة أنه تم وضع أدوات عالية الشفافية تمكّن المعلم من معرفة موقفه في الحركة؛ من خلال معرفة عدد المنقولين على رغباته، وكذلك المنتظرين عليها، وترتيبه بينهم؛ مما يوفر له المعلومة الدقيقة.. وأنه تم إرسال الاستمارة النهائية للبيانات والرغبات إلى البريد الإلكتروني المدون في النظام للمعلمين؛ وذلك بعد المراجعة النهائية وحذف حالة طالبي الانسحاب من الحركة، والذين تم نقلهم عن طريق لجنة الظروف الخاصة، والتي يلزم طباعتها وختمها من قائد المدرسة؛ مشيرة إلى أن الاستمارة النهائية المعتمدة بتاريخ 10/ 8/ 1439هـ، تلغي ما قبلها، وتكون تحت مسؤولية المعلم.

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