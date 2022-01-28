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شاهد.. جهود "مرور المدينة" لتنظيم حركة السير بالشوارع تحت الأمطار

لتسهيل الحركة وإرشاد قائدي المركبات لسَلك طرق بديلة لضمان السلامة

استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار اليوم، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه؛ فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

ورصدت عدسة "سبق" رجال المرور في الشوارع الرئيسية تحت الأمطار؛ لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسَلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جهود "مرور المدينة" لتنظيم حركة السير بالشوارع تحت الأمطار
سبق

استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار اليوم، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه؛ فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

ورصدت عدسة "سبق" رجال المرور في الشوارع الرئيسية تحت الأمطار؛ لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسَلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:09 PM

شاهد.. جهود "مرور المدينة" لتنظيم حركة السير بالشوارع تحت الأمطار

لتسهيل الحركة وإرشاد قائدي المركبات لسَلك طرق بديلة لضمان السلامة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
3,394

استنفرت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة في الطرق والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، بعد هطول الأمطار اليوم، وإغلاق بعض الطرق بسبب تجمعات المياه؛ فيما دعت جميع قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

ورصدت عدسة "سبق" رجال المرور في الشوارع الرئيسية تحت الأمطار؛ لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسَلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت صباح اليوم أمطاراً غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

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