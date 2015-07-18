مدير "تعليم جازان" يدشن فعاليات ملتقيات برنامج الطفولة المبكرة

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، اليوم الخميس بمكتبه بالإدارة، فعاليات الملتقيات التعريفية التثقيفية ببرنامج ‫الطفولة المبكرة في مراكز ‫التدريب الصيفي، ومدارس ‫الفصل الصيفي بمكاتب التعليم بالمنطقة.

وأكد "الدويري"، لدى تدشينه للفعاليات بحضور عدد من الأطفال، على حرص الإدارة، على أهمية تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية والتوسع فيها بما يخدم أبناء وبنات المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لهم.

وقال: الإدارة بصدد افتتاح العديد من المقرات للطفولة المبكرة والتي جهزت بأحدث التجهيزات التي تضمن الاستفادة القصوى منها، ونشكر جميع اللجان المشرفة على تنفيذ الفعاليات.

من جانبها، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، أن هذه الفعاليات تسهم في تعريف منسوبي التعليم والأسر بمرحلة الطفولة المبكرة وأهدافها وآلياتها، وتسهم في رفع نسبة الالتحاق بها وتسلط الضوء على جهود الإدارة في ذلك؛ مقدمة الشكر لإدارة رياض الأطفال ولجميع المشاركين في تنفيذها من الإدارات المساندة.