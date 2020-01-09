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"الصندوق الصناعي" يقدم منتج "أرض وقرض صناعي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في حزمة تمويلية واحدة بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى الوادي

قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتوسيع إطار منتج "أرض وقرض صناعي" ليقدمه مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى الوادي الصناعي.

ويتيح منتج "أرض وقرض صناعي" للمستثمر التقديم على تمويل صناعي وتخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، في حزمة تمويلية واحدة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الدعم وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي.

ويقدم المنتج محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي المخصصة لهذا المنتج المشترك بنسبة 10% في الوادي الصناعي، والحصول على تمويل يصل إلى 60% من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر.

ويأتي منتج "أرض وقرض صناعي" الذي يقدمه الصندوق الصناعي مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سياق شراكات الصندوق مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في المنظومة الصناعية، حيث يقدم الصندوق الصناعي مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجي "أرض وقرض صناعي"، و"مصنع وقرض صناعي" بالمدن الصناعية، ويقدم منتج "أرض وقرض صناعي" مع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

صندوق التنمية الصناعية السعودي أرض وقرض صناعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق الصناعي" يقدم منتج "أرض وقرض صناعي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
سبق

قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتوسيع إطار منتج "أرض وقرض صناعي" ليقدمه مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى الوادي الصناعي.

ويتيح منتج "أرض وقرض صناعي" للمستثمر التقديم على تمويل صناعي وتخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، في حزمة تمويلية واحدة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الدعم وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي.

ويقدم المنتج محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي المخصصة لهذا المنتج المشترك بنسبة 10% في الوادي الصناعي، والحصول على تمويل يصل إلى 60% من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر.

ويأتي منتج "أرض وقرض صناعي" الذي يقدمه الصندوق الصناعي مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سياق شراكات الصندوق مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في المنظومة الصناعية، حيث يقدم الصندوق الصناعي مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجي "أرض وقرض صناعي"، و"مصنع وقرض صناعي" بالمدن الصناعية، ويقدم منتج "أرض وقرض صناعي" مع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
11:50 AM
اخر تعديل
09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
03:26 PM

"الصندوق الصناعي" يقدم منتج "أرض وقرض صناعي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في حزمة تمويلية واحدة بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى الوادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتوسيع إطار منتج "أرض وقرض صناعي" ليقدمه مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى الوادي الصناعي.

ويتيح منتج "أرض وقرض صناعي" للمستثمر التقديم على تمويل صناعي وتخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، في حزمة تمويلية واحدة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الدعم وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي.

ويقدم المنتج محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي المخصصة لهذا المنتج المشترك بنسبة 10% في الوادي الصناعي، والحصول على تمويل يصل إلى 60% من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر.

ويأتي منتج "أرض وقرض صناعي" الذي يقدمه الصندوق الصناعي مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سياق شراكات الصندوق مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في المنظومة الصناعية، حيث يقدم الصندوق الصناعي مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجي "أرض وقرض صناعي"، و"مصنع وقرض صناعي" بالمدن الصناعية، ويقدم منتج "أرض وقرض صناعي" مع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

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