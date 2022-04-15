النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق

هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:34 PM

"الأرصاد": استمرار تقلب الأجواء الأسبوع المقبل بمعظم المناطق

هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,059

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الحالة تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,543
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,102
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,288

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة